Закарпатська асоціація футболу відреагувала на інформацію про висловлення недовіри Павелку
Президент УАФ Андрій Павелко не отримував жодної недовіри від регіональної асоціації.
Напередодні журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що ЗАФ (Закарпатська асоціація футболу) на своєму засіданні оголосила недовіру чинному очільнику УАФ Андрію Павелку, а також начебто пролунала вимога його відставки.
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ЗАФ повідомила, що на своєму засіданні пропонувала лише скликати позачерговий Конгрес УАФ на 20 грудня. Питання оцінки діяльності Павелка не входили у порядок денний. Інформація журналіста щодо висловлення Павелку недовіри, як і його відставка, є неправдивою, йдеться у заяві Закарпатської асоціації футболу.
Нагадаємо, нещодавно Печерський суд Києва призначив Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому запобіжний захід у кримінальних провадженнях у вигляді тримання під вартою. Водночас суд дозволив підозрюваним внести заставу, а керівники УАФ такою можливістю скористалися.