Напередодні журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що ЗАФ (Закарпатська асоціація футболу) на своєму засіданні оголосила недовіру чинному очільнику УАФ Андрію Павелку, а також начебто пролунала вимога його відставки.

Павелко уникнув тримання під вартою – за керівників УАФ внесли заставу на майже 20 мільйонів

ЗАФ повідомила, що на своєму засіданні пропонувала лише скликати позачерговий Конгрес УАФ на 20 грудня. Питання оцінки діяльності Павелка не входили у порядок денний. Інформація журналіста щодо висловлення Павелку недовіри, як і його відставка, є неправдивою, йдеться у заяві Закарпатської асоціації футболу.

Нагадаємо, нещодавно Печерський суд Києва призначив Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому запобіжний захід у кримінальних провадженнях у вигляді тримання під вартою. Водночас суд дозволив підозрюваним внести заставу, а керівники УАФ такою можливістю скористалися.