Заховайло: Славія з Динамо буде грати у напівсільський футбол

Відомий агент В'ячеслав Заховайло, який мешкає у Празі, поділився очікуваннями від протистояння місцевої Славії та київського Динамо у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19.

Нагадаємо, за результатами жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо зіграє з празькою Славією.

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"В менеджменті Славії протягом останнього року спостерігається хаос і повна зміна вектора клубного розвитку. Це безпосередньо пов'язано з відходом у відставку тренера Ярослава Шелгави і призначенням новим спортивним директором Яна Немзара.

Славія сповідує силовий вертикальний футбол. В Україні в такий давно ніхто не грає. Припущу, що на своєму полі Славія не буде сідати назад, намагаючись сповідувати, як я його називаю, напівсільський футбол, навантажуючи форвардів довгими передачами за принципом "бий вперед – комбінація прийде".

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На даний момент гра в обороні, особливо на флангах, є слабким місцем Славії. Позиційні атаки у команди не відрегульовані, тому чехи будуть намагатися максимально часто доставляти м'яч вертикально в напрямку високих нападників. Опуститися Славія спробує тільки в тому випадку, якщо Динамо щільно візьме м'яч під контроль", – цитує Заховайла Спорт-Експрес.

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