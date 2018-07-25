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Заховайло: Славія з Динамо буде грати у напівсільський футбол

11:17 99 Читать на русском
Заховайло: Славія з Динамо буде грати у напівсільський футбол
В'ячеслав Заховайло / фото із соцмереж

Відомий агент В'ячеслав Заховайло, який мешкає у Празі, поділився очікуваннями від протистояння місцевої Славії та київського Динамо у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19.

Нагадаємо, за результатами жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо зіграє з празькою Славією.

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"В менеджменті Славії протягом останнього року спостерігається хаос і повна зміна вектора клубного розвитку. Це безпосередньо пов'язано з відходом у відставку тренера Ярослава Шелгави і призначенням новим спортивним директором Яна Немзара.

Славія сповідує силовий вертикальний футбол. В Україні в такий давно ніхто не грає. Припущу, що на своєму полі Славія не буде сідати назад, намагаючись сповідувати, як я його називаю, напівсільський футбол, навантажуючи форвардів довгими передачами за принципом "бий вперед – комбінація прийде".

Наставник Славії – авантюрист, кажуть, працює з суддями і журналістами, – Заховайло про суперника Динамо

На даний момент гра в обороні, особливо на флангах, є слабким місцем Славії. Позиційні атаки у команди не відрегульовані, тому чехи будуть намагатися максимально часто доставляти м'яч вертикально в напрямку високих нападників. Опуститися Славія спробує тільки в тому випадку, якщо Динамо щільно візьме м'яч під контроль", – цитує Заховайла Спорт-Експрес.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

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