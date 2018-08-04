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Заховайло: Шахтар почав грати в пляжний футбол і відійшов від принципів Луческу

15:58 448 Читать на русском
Заховайло: Шахтар почав грати в пляжний футбол і відійшов від принципів Луческу
Шахтар / ФК Шахтар

Відомий агент В'ячеслав Заховайло поділився враженнями від матчу Динамо – Шахтар (1:0) у 3-му турі української Прем'єр-ліги.

"Динамо зіграло надійно та компактно в обороні. Творча перемога Хацкевича над Фонсекою перестала дивувати. Але я підмітив новинку. Хацкевич не дарма залишив у команді 8 гравців середини поля. Замінами він дуже спритно перемикає швидкості.

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Ну а Шахтар? На мій погляд, усе більше починає нагадувати пляжний футбол. Усе з місця, та й не поспішаючи, із розрахунком на індивідуальну майстерність. Команда все більше віддаляється від принципів Луческу", – написав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Динамо мінімально здолало Шахтар завдяки голу Беньяміна Вербіча. Після матчу головний тренер "гірників" Паулу Фонсека зробив оригінальне зізнання щодо Хацкевича, який здобув вже п'яту перемогу над португальцем.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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Теги
Динамо Динамо Мірча Луческу Мірча Луческу Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар В'ячеслав Заховайло
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