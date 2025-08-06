На думку Заховайла, кіпріоти переграли Динамо тактично. "Тепер є розуміння, в якій формі кияни підійшли до початку плей-офф. Критика буде величезною. Вболівальників можна зрозуміти і пробачити. Я підтверджую, що клубний рейтинг України відповідає нашому рівню.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки

Постараюся без емоцій проаналізувати те, що я побачив у цьому конкретному матчі. На мій погляд, ми поступилися в тактичній підготовці до цього конкретного суперника. До гри було зрозуміло всі козирі кіпріотів. Рішення випустити номінально двох опорних півзахисників було помилковими. Підтвердження моїх слів: найнебезпечніший гравець Жажа опинявся в напіввідкритих просторах у грі один на один. Ми, звичайно, не знаємо, яка була установка і чи виконали її гравці. Але гра йшла явно не за нашим сценарієм.

По факту: дивлячись на гру на м'ячі, наша лінія оборони плюс воротар. Все повільно, з величезною кількістю браку. Молоко кисне. Наші гравці виглядали переляканими, що дуже дивно. Очікувався пресинг від суперника, але динамівці своїми діями наполегливо допомагали кіпріотам. У футболі може статися що завгодно.

Я розумію, що не вгадали з вибором тактики і основним складом. На це було багато часу, щоб перебудуватися. На жаль, цього не вийшло, коли очікувано суперник "поплив" фізично, і були зроблені заміни в надії прискорити гру. Навпаки отримали безглуздий гол у свої ворота.

Перший матч був програний заслужено. Сподіваюся, будуть зроблені правильні висновки, і в матчі-відповіді ми побачимо інше Динамо. Я дуже на це сподіваюся.

Всім добра. Слава Україні", – написав Заховайло на своїй сторінці в Facebook.

Маккабі вирвав перемогу в Хамрун Спартанс на 90+6 – драматична розв'язка потенційних суперників Динамо