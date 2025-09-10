Футбольний агент і експерт В'ячеслав Заховайло прокоментував неоднозначний епізод зі скасованим пенальті на Владиславі Ванаті у грі Азербайджан – Україна (1:1).

"Цілий ранок абсолютно всі в Україні та за її межами обговорюють гру збірної. Щодо того, чи був пенальті на Ванаті, чи ні.

Сьогодні був на обіді й зустрів знаменитого чеського рефері категорії ФІФА. Розпочалася розмова щодо VAR. Я йому кажу, що багато пауз, збивається ритм гри, футболісти малюють. Він відповів, що VAR йому не потрібен. Він і так може визначити, малює гравець чи ні. Я його питаю: "Як ти це визначаєш?"

А тепер лайфхак для чинних футболістів, він мені відповідає: "Якщо футболіст скидає руки вгору або під час падіння простягає руки вздовж – 100% малює. Від мене автоматично жовта картка. Якщо падає природно, тобто якось кострубато – я йду дивитися VAR і, як правило, це 100% порушення".

Учіться і запитуйте у досвідчених людей, які вас навчать правильно малювати порушення правил", – написав В'ячеслав Заховайло в Facebook.

Нагадаємо, що Україна не змогла переграти Азербайджан в другому матчі відбору до ЧС-2026, розписавши нічию 1:1 на виїзді.

