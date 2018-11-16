Заховайло: Можливо, Яремчук нарешті почне забивати за збірну України

Відомий агент В'ячеслав Заховайло очікує на появу молодих гравців у найближчих матчах збірної України.

"Шевченко анонсував, що дасть можливість молодим гравцям проявити себе. Не гратимуть Ярмоленко, Марлос і Ракицький. Це трохи послабить команду, зате молодь отримає шанс. Думаю, що проти Словаччини вийде більш-менш основа, а вже проти Туреччини зіграє експериментальний склад.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

Замість Ракицького в центрі захисту, можливо, з'явиться Миколенко. Я чекаю появи Шапаренка, Зінченка і Малиновського в центрі поля. У нападі зіграє Яремчук, на флангах – Коноплянка та Циганков, а під ними Матвієнко і Караваєв.

Вірю, що українці не програють. Може, Яремчук нарешті почне забивати за збірну?", – цитує Заховайла видання Bookmaker-ratings.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка