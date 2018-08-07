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СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Заховайло: У Чехії з великою повагою ставляться до Динамо і навіть побоюються

13:21 229 Читать на русском
Заховайло: У Чехії з великою повагою ставляться до Динамо і навіть побоюються
В'ячеслав Заховайло / фото із соцмереж

Відомий агент В'ячеслав Заховайло, який мешкає у Празі, поділився очікуваннями від протистояння місцевої Славії та київського Динамо у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19.

"Очікую дуже сильну боротьбу. Славія – організована команда, яка грає в вертикальний силовий футбол. Цю команду я дуже добре знаю, скажімо так, як облуплену. Розумію, що саме чехи будуть готувати до гри проти Динамо.

Славія небезпечна при стандартних ситуаціях. Тренер празької команди максимально спростив футбол. Все будується на вертикальній грі. Називається тактика – "бий вперед, комбінація прийде". Це не донецький Шахтар, однозначно.

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Не скажу, що чехи грають в антифутбол, адже вони завжди намагаються тиснути на суперника, притискати до штрафної. Новий тренер все змінив, тепер в команді немає гравців, які можуть будувати гру в центрі поля. Залишилися тільки "молотобійці".

Якщо Динамо зіграє швидко на м'ячі і буде пресингувати, то будуть шанси, якщо притиснуться до воріт, виникнуть проблеми. Мій прогноз такий: Динамо не програє в Празі. Славії буде складно переграти киян. Збереться весь стадіон, який пожене команду вперед. Однак чехи почнуть створювати тиск не відразу.

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У Славії в єврокубках слабкий період гри – перші 15 хвилин. Так було в минулому сезоні, так буде і в цьому, тому що команда не сильно змінилась. Деякі нові футболісти взагалі можуть наробити в шорти на перших хвилинах. У Чехії з великою повагою ставляться до Динамо і навіть побоюються. Славія розраховує здобути результат завдяки штрафним, аутам, кутовим. По грі переграти українців їм не вдасться", – цитує Заховайла bookmaker-ratings.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться сьогодні о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
5
год
:
6
хв
Динамо
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Славія Прага - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів В'ячеслав Заховайло
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