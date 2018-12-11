Заховайло – про Шахтар – Ліон: У Києві буде нічия, не вірю, що "гірники" вийдуть з групи

Відомий футбольний агент В’ячеслав Заховайло поділився очікуваннями від матчу 6 туру ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном.

"Українцям потрібна тільки перемога, будь-який інший результат виводить французів в плей-офф турніру. Думаю, в Києві буде нічия. Не вірю, що "гірники" вийдуть з групи.

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Команда Фонсеки зараз грає на межі своїх можливостей. Залишаються проблеми з травмованими гравцями. Довгий час не було Марлоса і Тайсона, зараз відсутній Ракицький. Очевидно, що Шахтар стоїть на порозі великих змін. Багато футболістів подорослішали. Пік форми донецька команда вже пройшла. Були продані лідери.

Думаю, що найближчий рік-другий Шахтар чекає велика перебудова. Можна сказати, що цей сезон в Лізі чемпіонів стане для "гірників" лебединою піснею. Це мій особистий погляд.

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Дивився матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів і важливі поєдинки в УПЛ. Команда організована, однак знаходиться не на злеті, а в падінні. Я б так сказав. Не очікую, що "гірники" можуть додати", – цитує Заховайла РБ.