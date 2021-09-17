"Захоплююся ним, треба зняти капелюха", – віцепрезидент Барселони розсипався у компліментах Пересу
17:14 - Читать на русском
Віцепрезидент Барселони з економічних питань Едуард Ромеу похвалив президента Реала Флорентіно Переса за фінансові успіхи.
"Реал може підписати Мбаппе та Холанда. Це великий і дуже сильний клуб. Якби ми в останні роки проявили належну обачність, то були б в аналогічній ситуації.
Перед Флорентіно Пересом треба зняти капелюха за те, як він керує клубом. В плані економіки та бізнесу ніхто не може перевершити містера Переса.
Я ним захоплююся – його професійними та людськими якостями. Під час кожної зустрічі він був дуже люб'язний. Можу тільки похвалити його", – цитує Marca слова Ромеу для Cope.
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