"Реал може підписати Мбаппе та Холанда. Це великий і дуже сильний клуб. Якби ми в останні роки проявили належну обачність, то були б в аналогічній ситуації.

Перед Флорентіно Пересом треба зняти капелюха за те, як він керує клубом. В плані економіки та бізнесу ніхто не може перевершити містера Переса.

Я ним захоплююся – його професійними та людськими якостями. Під час кожної зустрічі він був дуже люб'язний. Можу тільки похвалити його", – цитує Marca слова Ромеу для Cope.

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