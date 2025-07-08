"Брєдятіна така... У нас був виїзд у Крим, ми виїжджаємо з Донецька на автобусі, тому що тоді вже не літали літаки. Ми виїжджаємо, перший блокпост, стоять плити, змійкою треба їхати... На блокпосту сидить якийсь бродяга, окуляри як у Рембо, зубочистка, полосата х*йня. Заходить, такий дрищ, незрозуміло хто це, з калашом. Розмовляє з нами так, ніби ми якесь гівно. Я дивлюсь, думаю: "Хто це такий? Що це за люди?" І ніхто не міг зрозуміти, хто це такі.

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Потім ми повернулися, і в центрі міста захопили адміністрацію. І також оці дебілоїди ходили, гуляли собі, неадекватні, обкурені, обнюхані, бухі. Також зі зброєю ходять по місту, де найпопулярніші ресторани, де футболісти всі були. Всі між собою думали: "Хто це такі?" І поліція ніяк не реагувала.

Закінчився сезон, я полетів з аеропорту в Нідерланди. Через 10 днів я вже дивився в новинах, що цього аеропорту вже немає. І це для мене був шок. Навіть не міг подумати, що таке може бути", – сказав Морозюк у розмові із Денисом Бойком.

Нагадаємо, Морозюк захищав кольори Динамо, Оболоні, донецького Металурга, Кривбаса та турецького Різеспора. Наразі Микола є активним учасником медіафутболу в клубі Профан.

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