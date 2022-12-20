"У нашому центрі ліцензування при УАФ отримували ліцензії PRO тренери з Грузії, які, увага, не розмовляли ні українською, ні англійською мовами. Але ліцензії вони отримали, тому що ти туди заходиш, платиш, не пам'ятаю, яка там була ціна – 10 тисяч євро чи скільки тисяч.

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І як, що, пішло вхолосту? Я навіть не буду розповідати, як вчаться і як складають іспити переважна більшість людей, яка хоче отримати диплом і потім говорити: "У мене є тренерський диплом, я тренер".

У нас в країні на, умовно кажучи, 30 команд – тисяч сто тренерів. А потім обурються: "Чого нам роботи не дають власники клубів, а запрошують іноземців?" Ці ж дипломи отримуються як? Хтось купив спортивні костюми на всю групу (бо всі ж мають в однаковому ходити), хтось оплатив фуршет, хтось списав, бо викладач очі заплющив і дозволив користуватись телефоном. Так не може бути. Безперечно є ті, які приходять чомусь навчитись, кому цікаво, але... Більшість приходить, нічому не хоче вчитися, списує все з інтернету і потім сидить без роботи. Тому у нас величезна проблема з якістю тренерів.

В Італії не так просто пройти тренерські курси і здати іспит. А в нас заходить група 10 чоловік – а це вже 100 тисяч. Тому, може це УАФ і вигідно. Бо якщо не будуть здавати – то хто сюди буде йти? А так, заходиш, платиш і фірма гарантує. Ти – дипломований фахівець і можеш очолювати команду.

Але рівень? Де вони глабально, окрім України, працюють? Ребров у Ференцвароші, а західніше? Скрипник? Він не український тренер, він ліцензію отримував у Німеччині, плюс там постійно треба підтверджувати свою якість і профпридатність. У нас за кордоном працювали Григорчук, Вернидуб, зараз Костишин. Все! У західну Європу за 30 з гаком років незалежності України не потрапив жоден з українських тренерів. І, я думаю, що це показник рівня підготовки наших тренерів", – сказав Вацко у програмі Вацко on air.

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