Форварда Жирони Таті Кастельянос розридався у роздягальні після матчу проти Барселони.

Головний тренер "біло-червоних" Мічел Санчес на прес-конференції розповів, що його нападник дуже болісно сприйняв свої невдачі на полі під час матчу проти "блаугранас".

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Таті Кастельянос виявився дуже емоційним гравцем. Після фінального свистка разом з командою він повернувся до роздягальні, де не стримався. Форвард, закривши лице руками, захлинався сльозами. Партнери по команді намагалися підбадьорити Таті, та він майже не реагував на їхні слова.

Es la imagen y a mí me rompe. Muchos lo estáis pidiendo y yo no voy a ser menos. Ovación a Taty en el minuto 9 de partido frente al Elche. Yo seré el primero. Siempre TATY. :@GironaFC pic.twitter.com/tJgXAa4S1M — Alex Luna (@alexlunafut) April 11, 2023

Нагадаємо, що Кастельянос змарнував декілька чудових нагод в матчі з Барселоною, який закінчився нулями на табло. В одному з епізодів нападник Жирони не захотів поділитися м'ячем з Віктором Циганковим.

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