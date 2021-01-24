Курйозний випадок трапився під час нагородження тріумфаторів кубкового турніру у Португалії.

У суботу, 23 січня, у фіналі Кубка португальської ліги зійшлися Спортінг і Брага. Зустріч завершилась мінімальною перемогою лісабонців – наприкінці першого тайму відзначився орендований у Манчестер Сіті півзахисник Педро Порро.

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На церемонії нагородження стався кумедний і, водночас, неприємний інцидент – захиснику переможців Луїшу Нету не вистачило золотої медалі! Як згодом стало відомо, на кожну команду фіналістів відвели 40 нагород, а Нету перебував у кінці черги.

Окрім того, керівник Ліги залишив 2 медалі, аби вручити їх головному тренеру Спортінга Рубену Аморіму, якого вилучили наприкінці матчу і капітану лісабонців Себастьяну Коатесу, який був останнім у черзі, щоб підняти трофей.

Зрештою, керівництво Ліги заспокоїло Нету, пообіцявши, що згодом він таки отримає свою заслужену нагороду.

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