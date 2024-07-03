Захисник збірної Туреччини Мері Деміраль може пропустити чвертьфінал Євро-2024 проти Нідерландів.

На своєму офіційному сайті УЄФА оголосив, що відкрив справу і призначив інспектора, який розгляне "неналежну поведінку" футболіста турецької збірної.

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Захисник Мері Демірал зробив дубль у грі проти Австрії (2:1) і вивів Туреччину в 1/4 фіналу Євро-2024. 26-річний захисник, відсвяткував вихід команди до наступного раунду "вовчим салютом", який заборонений в Австрії.

"Вовчий салют" асоціюється з організацією "Бозкурт" ("Сірі вовки") – вкрай правим і найрадикальнішим молодіжним крилом Партії націоналістичного руху (MHP), що дотримується ідеології турецького націоналізму та пантюркізму. Німецька влада характеризує ідеологію групи як націоналістично-екстремістську, антисемітську та расистську.

Нагадаємо, що збірна Туреччини зіграє у чвертьфіналі Євро-2024 проти Нідерландів 6 липня.

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