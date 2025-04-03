Чемпіонат Португалії, 27-й тур

Бенфіка – Фаренсе – 3:2

Голи: Актюркоглу, 7, 54, Павлідіс, 23 – Рібейру, 43, Лопеш, 63

У домашньому матчі з передостанньою командою чемпіонату Бенфіка застосувала стратегію бліцкригу. "Орли" двічі забили вже в першій половині тайму і планували спокійно довести гру до переможного кінця. Однак їхні плани порушив лівий латераль Рібейру: він підключився на розіграш кутового і з другої спроби (спочатку Клаудіо Фалькао пробив у поперечину) відправив м'яч у сітку. Провини Анатолія Трубіна в цьому голі немає – зіграти на перехопленні український воротар ніяк не міг, оскільки м'яч летів на недосяжній висоті.

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Після перерви Трубін пропустив другий м'яч – уже за рахунку 3:1. На 65-й хвилині Бенфіка провалилася в обороні, і захисники "орлів" дозволили Роні Лопешу безперешкодно розстріляти Анатолія з десяти метрів.

Наприкінці зустрічі, на 90+2-й хвилині Трубін ще й попередження за затягування часу заробив...

Попри таку недбалу гру біля власних володінь, Бенфіка довела гру до переможного кінця. Команда Бруну Лаже не дозволила Спортингу відірватися – і зрівнялася з ним за очками. "Леви" посідають перше місце завдяки кращій різниці м'ячів.