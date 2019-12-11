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Захисника збірної Італії викрили у використанні екіпіровки з фашистською символікою

14:25 352 Читать на русском
Захисника збірної Італії викрили у використанні екіпіровки з фашистською символікою
Крістіано Бірагі / Фото з відкритих джерел

Захисник міланського Інтера та збірної Італії Крістіано Бірагі втрапив у неприємну історію, що може вилитись у грандіозний скандал.

Під час матчу останнього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Барселони (1:2) захисник Інтера Крістіано Бірагі в одному з епізодів отримав невеличке ушкодження. Коли він спустив гетр для надання допомоги, користувачі соціальних мереж умудрились розгледіти на його щитку атрибути, що мають відношення до фашизму, повідомляє видання Football Italia.

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Зокрема, на щитку гравця було зображено полум'я в зелених, білих та червоних кольорах національного італійського прапора – воно було символом партії MSI, що належала до неофашистського політичного руху. Окрім того, на екіпіровці було нанесено зображення особи римського солдата в бойовому шоломі і напис латинською мовою "Vae Victis", що означає "горе переможеним", з римською символікою навколо неї. Дана фраза також має відношення до фашизму. У Бірагі також є велике татуювання на грудях з написом "Vae Victis", римськими солдатами і декількома зображеннями архітектури Стародавнього Риму.

Нагадаємо, Бірагі належить Фіорентині, а в Інтері виступає на правах оренди. При цьому Інтер має можливість викупити гравця за 12 млн євро. Цікаво, що Бірагі свого часу розпочинав кар'єру саме в Інтері, однак закріпитися там не зміг. Стабільно виступати в Серії А він став лише в 2016 році у складі Пескари, а у складі Фіорентини отримав виклик до збірної Італії.

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