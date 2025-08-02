Прокуратура Іспанії вимагає для Рауля Асенсіо два з половиною роки тюремного ув'язнення, звинувачуючи його в двох злочинах проти недоторканності приватного життя двох дівчат, які брали участь у сексуальному контакті за обопільною згодою. Решта учасників злочину також звинувачуються в поширенні дитячої порнографії, оскільки одна з дівчат неповнолітня. Про це інформує Cadena SER.

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Адвокат неповнолітньої дівчини домагається чотирирічного тюремного ув'язнення для захисника Реала Рауля Асенсіо.

У документі прокурора пояснюється, що решта троє гравців, які покинули Реал після цих подій (Андрес Гарсія, Ферран Руїс і Хуан Родрігес), вступили в сексуальні стосунки за обопільною згодою з двома дівчатами в приватному номері готелю на Канарських островах. Ці сексуальні стосунки були записані і передані третім особам без їхньої згоди. Одному з них на момент подій було 18 років, а іншому – 16.

Справа Асенсіо не пов'язана з ними. Він не брав участі в сексуальному контакті, але попросив відео, щоб показати його другу. Показавши відео, він негайно видалив його. Обвинувачення стверджує, що подібні дії не можуть залишитися безкарними і також заслуговують кримінального переслідування, але не настільки суворого, як у випадку з іншими трьома обвинуваченими.

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