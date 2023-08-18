Французький захисник Рафаель Варан може перейти в Аль-Іттіхад.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан став головною трансферною ціллю Аль-Іттіхада, повідомляє Sports Zone.

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За інформацією видання, представники саудівського клубу вже зв'язалися з оточенням француза, але гравець вже відхилив одну пропохицію – футболіст має намір дограти нінишній сезон в Європі.

Схилити Варана до переходу в Саудівську Аравію намагаються його колишні одноклубники по збірній Карім Бензема та Нголо Канте.

Нагадаємо, Варан приніс перемогу Манчестер Юнайтед в першому турі англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Тен Хага мінімально обіграли Вулверхемптон (1:0).

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