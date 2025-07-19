Центрбек київського Динамо Максим Дячук, який нещодавно перейшов на правах оренди до Лехії, поки що не може грати за нову команду.

Лехія не може заявити Дячука на сезон Екстракляси через невиконання фінансових зобов’язань, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Польський клуб отримав штраф у п’ять очок у чемпіонаті Польщі, а також заборону на трансфери без спеціального дозволу Польської федерації футболу. У зв'язку з цим, Максим Дячук не зможе дебютувати за нову команду.

Влітку Лехія підписала п’ятьох новачків. Нещодавно клуб отримав дозвіл на реєстрацію Альвіса Яунземса, Матуша Войтка та Мохамеда Авада Аллу. Лехія сподівається отримати таку ж опцію щодо Максима Дячука та Давида Курминовського.

Додамо, що у першому турі чемпіонату Польщі Лехія зустрінеться з Гурніком. Поєдинок відбудеться вже завтра, 20 липня, о 15:45 за київським часом.

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