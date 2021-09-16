Оборонець "пенсіонерів" Ріс Джеймс став жертвою пограбування. Про це гравець повідомив у своїх соцмережах, опублікувавши відео зі злочинцями.

"Увечері 14 вересня, коли я грав за клуб в Лізі чемпіонів, група боягузливих грабіжників увірвалась у мій будинок. Спільними зусиллями вони завантажили у машину важкий сейф, у якому були деякі особисті речі.

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Я не зберігаю вдома ювелірні прикраси, тому у сейфі були лише медалі переможця Ліги чемпіонів, тріумфатора Суперкубка УЄФА і за друге місце на Євро-2020. Ці нагороди ми завоювали разом із Челсі і збірною Англії, це те, що від мене не забереш, незалежно від того, чи володію я ними фізично", – написав Джеймс у своєму Instagram.

Також 21-річний англієць звернувся до уболівальників з проханням допомогти знайти злочинців та, якщо є свідки пограбування, звернутись їм до місцевої поліції.

До слова, неприємний інцидент трапився під час зустрічі стартового туру Ліги чемпіонів між Челсі та Зенітом. Матч завершився перемогою лондонців, а долю зустрічі вирішив гол Ромелу Лукаку.

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