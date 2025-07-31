Лівий оборонець збірної України U-21 і Руха потрапив під пильне око команд з Польщі, повідомляє журналіст Пйотр Слонка.

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"Можу підтвердити інтерес польських клубів до Віталія Романа з Руха Львів. Так, серед них є Лехія, але вона не єдина. Із зими і загалом протягом останніх двох місяців більшість клубів має його на своєму радарі. Проблема в тому, що конкретики небагато. У процес втручаються польські посередники, які хочуть запропонувати його клубам Екстракляси. Думаю, кожен клуб ліги чув про нього", – написав Слонка.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Віталій Роман зіграв 29 матчів у всіх турнірах за Рух, а також взяв участь у молодіжному Євро-2025.

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