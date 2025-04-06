Регіональна ліга Німеччини, Північний Схід, 28-й тур

Бабельсберг – Вікторія Берлін – 3:1

Голи: Вертмюллер,2, Човіч, 25, Бахманн, 90+5 – Єрмачков, 48

Команда українця поступилася Бабельсбергу на виїзді з рахунком 1:3 у матчі 28-го туру Регіональної ліги Німеччини.

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Іван Єрмачков відзначився на 48-й хвилині, забивши свій другий гол за Вікторію. Захисник грудьми переправив м'яч у ворота після подачі кутового. Втім, цей гол став єдиним для Вікторії у матчі. Наразі команда Єрмачкова посідає 14-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 28-ма очками.

Нагадаємо, Іван – вихованець київського футболу. До 16 років виступав за Діназ, з яким став чемпіоном України U-15 у Першій лізі. Згодом перейшов у Колос. Після початку повномасштабної війни опинився у Німеччині, де виступав за Вупперталер U-19, звідки у 2024-му і перейшов у Вердер.

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