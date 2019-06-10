Захисник збірної України U-20 Конопля розповів про підготовку до півфіналу чемпіонату світу

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля поділився очікуваннями від півфінального поєдинку на чемпіонаті світу проти Італії.

"У тих, хто грав проти Колумбії у чвертьфіналі, зараз мінімальні навантаження, тренування було з акцентом на відновлення, розім’ялися, побігали. Також для емоцій пограли в тенісбол. В інших хлопців була більш інтенсивна робота, але без великих навантажень.

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Це чемпіонат світу, тому тут грають найкращі, і залишилися найсильніші команди планети. Ми розуміємо важливість матчу, який на нас очікує, тому ретельно готуємося", – цитує Коноплю офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, юнацька збірна України зустрінеться з однолітками з Італії у півфіналі чемпіонату світу-2019. Поєдинок відбудеться 11-го червня, початок – о 18:30.