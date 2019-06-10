toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Захисник збірної України U-20 Конопля розповів про підготовку до півфіналу чемпіонату світу

15:21 465 Читать на русском
Захисник збірної України U-20 Конопля розповів про підготовку до півфіналу чемпіонату світу
Юхим Конопля / УАФ

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля поділився очікуваннями від півфінального поєдинку на чемпіонаті світу проти Італії.

 

"У тих, хто грав проти Колумбії у чвертьфіналі, зараз мінімальні навантаження, тренування було з акцентом на відновлення, розім’ялися, побігали. Також для емоцій пограли в тенісбол. В інших хлопців була більш інтенсивна робота, але без великих навантажень.

Сікан: Не було сумнівів, що ми зможемо перемогти Колумбію і без Луніна

Це чемпіонат світу, тому тут грають найкращі, і залишилися найсильніші команди планети. Ми розуміємо важливість матчу, який на нас очікує, тому ретельно готуємося", – цитує Коноплю офіційний сайт УАФ.

Україна U-20: Попов уникнув перелому ноги, але, ймовірно, не зіграє у півфіналі ЧС

Нагадаємо, юнацька збірна України зустрінеться з однолітками з Італії у півфіналі чемпіонату світу-2019. Поєдинок відбудеться 11-го червня, початок – о 18:30.

blog_ava
Шахтар зробив офіційну пропозицію Віторії Гімараєш щодо Каштру – наставника команди
12:32
3598
Теги
Збірна України Чемпіонат світу U-20 Юхим Конопля Юхим Конопля Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - Італія U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
28
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук