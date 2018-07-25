Захисник збірної України U-19 Миколенко: Дуже раді виходу в півфінал Євро-2018

Захисник збірної України U-19 Віталій Миколенко прокоментував вихід команди у півфінал Євро-2018.

Нагадаємо, Україна вийшла у півфінал Євро-2018 U-19. Підопічні Олександра Петракова посіли 1 місце в групі B, набравши 7 очок. В останньому матчі Україна мінімально перемогла Туреччину.

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"Дуже втомилися після такої важкої гри. Ми налаштовувалися на те, щоб провести цей поєдинок гідно і не програти. Дуже раді виходу в півфінал.

Очікували важкої гри з Туреччиною. Нам тренери говорили, що гра буде важкою, тому що Туреччина не здається і бореться до кінця. Навіть коли вони програвали Франції з рахунком 0:5, всеодно грали до кінця", – розповів Миколенко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, у півфіналі Україна зіграє проти Португалії.

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