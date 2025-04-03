Український легіонер Артем Смоляков втілив у життя свою давню мрію.

У ніч на четвер, 3 квітня, Лос-Анджелес у першому матчі 1/4 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ здолав Інтер Маямі (1:0). Український захисник каліфорнійців Артем Смоляков потрапив у заявку, але весь поєдинок провів на лаві запасних.

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Попри поразку Ліонель Мессі, який відіграв увесь матч, не відмовив українцеві у спільному фото, здійснивши давню мрію футболіста. Кумедно, що в кадр також потрапив охоронець Лео. Світлиною Артем похизувався на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Варто зазначити, що Смоляков все ж має шанс зіграти проти легендарного аргентинця – вже 10 квітня відбудеться матч-відповідь за вихід у півфінал турніру.

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