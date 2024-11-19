"Я не володію такою інформацією, це повноваження клубу та агентів. Як ставлюся до таких чуток? Краще, коли є такі розмови, ніж коли їх нема і гравцем ніхто не цікавиться. Можливо, на когось таке б негативно впливало, проте я ж прекрасно розумію, що між чутками й реальністю є різниця.

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Я собі працюю, виконую завдання, поставлені тренерами. Моя справа – добре відіграти, не підвести команду. А далі – хай буде, що буде. Якщо якийсь клуб вийде з конкретною пропозицією, яка задовольнить Ворсклу, тоді й будемо обговорювати, вирішувати.

Кому я більше симпатизую – Динамо чи Шахтарю? Я добре ставлюся до всіх вітчизняних клубів, але зараз у першу чергу думаю про справи Ворскли та молодіжної збірної України", – сказав Крупський у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Крупський – вихованець запорізького Металурга. За головну команду Ворскли грає з січня 2023 року. У поточному сезоні в 11 матчах він відзначився 1 асистом. В його доробку 7 матчів за молодіжну збірну України та 6 – за олімпійську команду (провів 3 повні поєдинки на Іграх-2024).

Контракт захисника з Ворсклою чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро, однак полтавці хочуть виручити за свого лідера не менше 3 млн євро.

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