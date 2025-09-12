Данило Малов повернувся до Олімпії, за яку виступав у сезоні 2023/24. Про це інформує офіційний сайт клубу з Любляни. "Футболіст, який народився в 2007 році, довів свій незаперечний рівень, нещодавно зарекомендувавши себе як основний представник України в збірній U-19, де конкуренція на всіх ігрових позиціях надзвичайно висока", – йдеться в заяві.

Україна U-19 програла одноліткам з Нідерландів – зірка чемпіонату Італії доклався до єдиного м'яча "синьо-жовтих"

Малов перейшов з Домжале, у складі якого, незважаючи на молодість, двічі зіграв у цьому сезоні в елітному дивізіоні чемпіонату Словенії.

Повідомляється, що Олімпія бере Малова для першої команди, але в разі необхідності захисник може допомогти і молодіжній команді Олімпії.

Олімпія 8 раз вигралава чемпіонат Словенії.

Україна програла Іспанії на турнірі топ-збірних – Попов знову забив, воротар Реала рятував, кіпер Домчак видав Ла Лігу