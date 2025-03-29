Регіональна ліга Німеччини, Північний Схід, 26-й тур

Вікторія Берлін – Єна – 4:2

Голи: Кюдж, 31, Джонс, 42, Єрмачков, 76, Дікарєв, 82 – Таттермуш, 1, Ледер, 74 (пен.)

Вилучення: Сілла (73, Вікторія)

Команда українця здобула перемогу над Єною з рахунком 4:2 у матчі 26-го туру Регіональної ліги Німеччини попри те, що з 73-ї хвилини грала в меншості через вилучення.

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Іван Єрмачков відзначився на 76-й хвилині, забивши дебютний гол за Вікторію. Захисник скористався подачею з кутового та вдало завершив, допомігши команді змінити рахунок. Завдяки цій перемозі Вікторія набрала 28 очок і піднялася на 13-те місце в турнірній таблиці.

У березні Єрмачков також отримав виклик до молодіжної збірної України U-20 та провів 30 хвилин у товариському матчі проти Північної Ірландії (1:0).

Вихованець київського футболу до 16 років виступав за Діназ, з яким став чемпіоном України U-15 у Першій лізі, після чого перейшов у Колос. Після початку повномасштабної війни переїхав до Німеччини, де грав за Вупперталер U-19. У 2024 році приєднався до Вердера, якому наразі й належить, а за Вікторію виступає на правах оренди.

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