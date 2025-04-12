"Я залишаюся у Металісті, а щодо пропозицій від інших клубів можу сказати, що я нічого не чув. Були якісь розмови, але все на рівні чуток і лишилося. Є люди, які займаються цими речами, вони краще володіють інформацією.

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Моїм пріоритетом і надалі залишається перехід в один з європейських чемпіонатів. Думаю, всі молоді гравці хочуть перебратися до Європи. Якщо будуть варіанти з Шахтарем чи Динамо? Все одно більше хотів би спробувати себе в європейському чемпіонаті.

Чи можу уявити себе в майбутньому гравцем Металіста 1925? Ні, взагалі. Я, до речі, думав про це, але дійшов висновку, що це неможливо. Я не можу так вчинити. Я виховувався саме в Металісті, тут наразі проходить вся моя кар'єра. Думаю, що це так само, як з Динамо перейти в Шахтар чи навпаки", – сказав Дігтяр у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кирило провів за Металіст 26 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2 асистами. Його контракт з харків'янами чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

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