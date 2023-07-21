Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко може продовжити кар'єру у загребському Динамо, повідомляє Le Soir.

Михайліченко отримає шанс в Андерлехті – раніше від нього відмовився Шахтар, а тренер бельгійців списав у резерв

Контракт 26-річного оборонця з бельгійцями чинний до 30 червня 2024 року, однак у клубі не дуже розраховують на українця. За інформацією джерела, хорватський клуб не розглядає оренду, а зацікавлений у повноцінному трансфері. Transfermarkt оцінює Богдана у 4 млн євро.

Нагадаємо, Михайліченко перейшов в Андерлехт у серпні 2020 року з Зорі за 500 тисяч євро, але не зумів закріпитись у бельгійському клубі. Минулий сезон він провів в оренді у Шахтарі (2 голи і 5 асистів у 32-х матчах), однак "гірники" не схотіли викладати за гравця чималу суму (ЗМІ писали про опцію викупу у 2,5 млн євро). Після повернення в Андерлехт Богдана спочатку відправили тренуватись з резервною командою, однак згодом головний тренер Браян Рімер взяв його на перший збір.

До слова, загребське Динамо минулого сезону стало чемпіоном Хорватії і візьме участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Першим його суперником стане Астана.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі