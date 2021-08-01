Захисник збірної Швейцарії ледь не спричинив бійку в товариському матчі – відео незрозумілої агресії
Товариський поєдинок між Вольфсбургом та Атлетіко завершився не надто приязно.
На останніх хвилинах поєдинку, за рахунку 1:1, захисник Вольфсбурга Кевін Мбабу продемонстрував дивну агресію. Спершу він влетів у Аріаса, який вже віддав пас, а потім ще й накинувся на опонента.
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Сауль та Ян Облак, які перебували на лаві запасних, відреагували відмінно. Вони вибігли на поле і не дали пристрастям спалахнути ще більше. Обидва учасники інциденту – Аріас та Мбабу – отримали по жовтій картці. Цікаво, що буквально через кілька хвилин Атлетіко забив вдруге та вирвав перемогу 2:1.
До слова, Мбабу також захищає кольори збірної Швейцарії. Зокрема, грав проти України у Львові в поєдинку Ліги націй, який завершився перемогою команди Шевченка 2:1.
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