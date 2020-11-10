Як відомо, вже завтра, 11 листопада, збірна України проведе товариський поєдинок зі збірною Польщі, який стане підготовчим до завершальних матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй.

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Готується до спарингу і суперник. Під час вправ з м'ячем своєю формою блиснув захисник московського Локомотива Мацєй Рибус. Його постріл з дальньої дистанції у ворота голкіпера Вест Хема Лукаша Фабіанскі викликав захоплення у вболівальників "Кадри".

Нагадаємо, збірна Польщі прийматиме Україну на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.

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