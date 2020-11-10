Захисник збірної Польщі залякує Україну перед товариським матчем
Оборонець "білих орлів" Мацєй Рибус забив ефектний гол на тренуванні своєї збірної.
Як відомо, вже завтра, 11 листопада, збірна України проведе товариський поєдинок зі збірною Польщі, який стане підготовчим до завершальних матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй.
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Готується до спарингу і суперник. Під час вправ з м'ячем своєю формою блиснув захисник московського Локомотива Мацєй Рибус. Його постріл з дальньої дистанції у ворота голкіпера Вест Хема Лукаша Фабіанскі викликав захоплення у вболівальників "Кадри".
Нагадаємо, збірна Польщі прийматиме Україну на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.
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