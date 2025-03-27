Захисник Лос-Анджелеса та молодіжної збірної України Артем Смоляков поділився враженнями від перебування в американському клубі та розповів про спілкування з Олів’є Жиру.

– Такий гравець завжди є бойовою одиницею. Коли він виходить на поле, одразу можна побачити клас футболіста.

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– Ти вже не захоплений кумирами хлопчик, але все ж відчув магію імен, коли вперше зайшов до роздягальні з Жиру та Льорісом?

– Були класні відчуття від того, що пару років тому бачив цих людей по телевізору, а зараз граю з ними. Дуже тепло вони мене зустріли, привітали, запитали, як облаштовуюсь.

Жиру часто цікавиться справами, запитував про Україну, зокрема, ким працює Андрій Шевченко. Сказав, що Шевченко – топ-форвард, на прикладі якого він зростав.

– Зіркові французи чекають Грізманна, про ймовірний перехід якого нещодавно писали?

– Так, я теж читав про це. Було б дуже цікаво, якби ще й він до нас долучився, – сказав Смоляков у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, Смоляков є вихованцем Дніпра. Влітку 2020 року він приєднався до Інгульця, а в липні 2023-го перейшов до Полісся за 150 тисяч євро. Взимку цього року захисник перебрався за океан. До слова, Артем виступає за збірну України U-21, за яку провів 10 матчів (без результативних дій).

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