Гінтер не домовився з гладбахською Борусією про продовження контракту, тому влітку стане вільним агентом. З наступного сезону Матіас виступатиме за Фрайбург, повідомляє офіційний сайт клубу. Він одягне футболку з 28 номером.

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28-річний Гінтер перебуває майже на піку форми. Він постійно викликається у збірну Німеччини (11 матчів торік) та виглядає лідером оборони Борусії М. Матіасом активно цікавилася Баварія, а також його хотіла підписати Барселона.

Гінтер є вихованцем Фрайбурга. Його вибір на користь рідного клубу здивував багатьох. Цей трансфер вже охрестили зразковим. "Саме таким повинен бути футбол. Гравець у розквіті сил відмовляється від топ-клубів і повертається додому", – пишуть вболівальники.