Захисник збірної Люксембургу Шано: Україна дуже сильна команда, пропустити від них всього 1 гол – непогано

Захисник збірної Люксембургу Максим Шано прокоментував поразку від України (0:1).

"Ми були дуже близькими до нічиєї. У нас було кілька хороших шансів забити і зробити рахунок 1:1. На жаль, нам це не вдалося.

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Україна – дуже сильна і гарна команда з класними футболістами. Звичайно, ми дуже розчаровані поразкою, але Сербія пропустила від українців 5 голів, а ми лише один. Так що це не такий вже й поганий результат.

У збірної України багато хороших гравців. Мораєс дуже сильний. Також гравець з Гента Роман Яремчук. У команді ми не говоримо багато про справу Мораєса. Для цього є президент Федерації футболу Люксембургу.

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Португалія і Україна найсильніші в нашій групі, але ви ніколи не знаєте, що може статися в футболі.

У нас багато нових гравців і інше покоління. Більшість футболістів грають в зарубіжних клубах – Франції, Німеччини, Англії. У цей вечір ви могли переконатися, що ми можемо змагатися з найкращими командами Європи. Я дуже щасливий і гордий за свою збірну", – поділився Шано в коментарі Tribuna.

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