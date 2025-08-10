У товариському матчі між Астон Віллою та Марселем відбувся неприємний інцидент за участі скандального Мейсона Грінвуда. Екс-гравець Манчестер Юнайтед сфолив проти Амаду Онана, після чого між командами почався конфлікт. Відео епізоду опублікували в соцмережі X.

Найпершим на грубість Грінвуда відреагував капітан бірмінгемців Тайрон Мінгз. 32-річний захисник накинувся на Мейсона і зловив того за футболку. Партнери футболістів намагалися розняти гравців, але Мінгз не відпустив суперника і навіть порвав тому футболку.

Ймовірно, капітан Астон Вілли пригадав екс-гравцю "червоних дияволів" скандал, коли дівчина Мейсона, Харрієт Робсон, звинувачувала Грінвуда в побитті. Саме після цього Манчестер Юнайтед відсторонив гравця від першої команди й той був змушений піти в оренду в Хетафе. Робсон невдовзі забрала свої звинувачення і зараз пара виховує разом двох дітей.

Товариська гра завершилась перемогою Марселя над Астон Віллою 3:1, а сам Грінвуд забив перший гол у зустрічі.

