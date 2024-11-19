Представник італійського Емполі в албанській команді Ардіан Ісмаїлі поділився очікуваннями від вирішального матчу Ліги націй з українцями.

"Все як завжди для наших вболівальників. Наш стадіон завжди заповнений, і кожна команда, що приїжджає до Албанії, перебуває під тиском завдяки нашим фанатам.

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У нас є декілька опцій у цьому матчі, але наша ціль – здобути перемогу, бо ми хочемо виграти групу або ж фінішувати на другому місці", – цитує Ісмаїлі Суспільне Спорт.

До слова, саме Ардіан зрівняв рахунок у першому матчі команд і допоміг албанцям здобути сенсаційну перемогу над командою Реброва.

Нагадаємо, дуель між Албанією та Україною відбудеться вже сьогодні, 19 листопада. Початок зустрічі о 21:45. Перед останнім туром "синьо-жовті" йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми, албанці – треті.

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