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Захисник Зальцбурга Фаркаш переніс інсульт перед матчем Ліги чемпіонів

23 грудня 23:57 224 Читать на русском
Захисник Зальцбурга Фаркаш переніс інсульт перед матчем Ліги чемпіонів
Патрік Фаркаш / Фото з відкритих джерел

На тренуванні австрійського гранда мало не сталась трагедія.

Захисник австрійського Зальцбурга Патрік Фаркаш зізнався, що переніс інсульт у жовтні при підготовці до матчу Ліги чемпіонів проти Наполі, повідомляє видання ESPN. 27-річний Фаркаш знепритомнів 21 жовтня перед ранковим тренуванням, однак клуб вирішив не розголошувати цю інформацію в ЗМІ.

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"Мені нема чого приховувати. Кожен повинен знати, що зі мною сталося. Це був інсульт. Я був бранцем свого тіла. Хотів рухатися, але не міг. Я думав про те, що відбувається, і ненадовго подумав, що все скінчено", – цитує видання Фаркаша.

Нині Фаркаш повернувся до тренувань з командою, хоча йому все ще доводиться проходити процедуру розрідження крові. У футбол гравець планує повернутись на початку 2020 року.

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Світ Зальцбург Зальцбург Патрік Фаркаш Патрік Фаркаш
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