Захисник, яким цікавились Динамо та Олександрія, обрав новий клуб
Захисник косоварської Приштини Рон Рачі найближчим часом має приєднатись до хорватського Хайдука.
Хайдук виграв перегони за центральним захисником Приштини Роном Рачі, повідомляє Sportske novosti.
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Зазначається, що контракт буде розрахований до 2027 року, а Приштина заробить за 22-річного центрбека 300 тисяч євро. Цікаво, що Динамо та Олександрія також були зацікавлені у підписанні Рачі. За інформацією видання, українські клуби навіть робили пропозиції, однак ці суми не влаштували Приштину.
До слова, в минулому сезоні захисник провів 27 матчів за Приштину, забив 2 голи та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 325 тисяч євро.
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