Хайдук виграв перегони за центральним захисником Приштини Роном Рачі, повідомляє Sportske novosti.

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Зазначається, що контракт буде розрахований до 2027 року, а Приштина заробить за 22-річного центрбека 300 тисяч євро. Цікаво, що Динамо та Олександрія також були зацікавлені у підписанні Рачі. За інформацією видання, українські клуби навіть робили пропозиції, однак ці суми не влаштували Приштину.

До слова, в минулому сезоні захисник провів 27 матчів за Приштину, забив 2 голи та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 325 тисяч євро.

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