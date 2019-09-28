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Захисник Ворскли Саків розповів про причини поразки від Шахтаря

17:31 122 Читать на русском
Захисник Ворскли Саків розповів про причини поразки від Шахтаря
Тарас Саків / ФК Ворскла

Захисник Ворскли Тарас Саків прокоментував поразку від донецького Шахтаря (0:4) у рамках 9 туру УПЛ.

32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс
 
32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс

"План на матч полягав в тому, щоб грати другим номером, оборонятися, вибігати в контратаки і використовувати свої моменти. Звичайно, проти суперника з таким підбором футболістів дуже складно грати навіть другим номером.

Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ми притиснулися до своїх воріт. Тим самим ми дали простір суперникам. Шахтар створював моменти і закономірно переміг.

Вдячний уболівальникам за підтримку. Незважаючи на те, що ми програли чотири матчі поспіль, вони нас підтримують", – сказав Саків програмі Футбол NEWS.

Ворскла у двох останніх матчах поступилась Динамо та Шахтарю з загальним рахунком 0:9.

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок

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Ворскла Ворскла Тарас Саків Тарас Саків Шахтар - Ворскла Шахтар Шахтар
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