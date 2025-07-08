У своїх соцмережах Мурас Юнайтед оголосив про перехід Андрія Бацули. Киргизький клуб не розкрив деталі угоди.

Український голкіпер завершує перехід до учасника єврокубків – він приєднається до екс-гравця Кривбасу

Бацула протягом своєї кар'єри виступав за низку клубів, включаючи бельгійський Кортрейк та мінське Динамо. До Ворскли Андрій приєднався у січні 2022 року. Загалом він відіграв за полтавців у 78 матчах, в яких забив два голи.

Варто зауважити, в Мурас Юнайтед вже грає шість українців – Орест Костик, Гліб Грачов, Юрій Мате, Сергій Кулинич, Ігор Гончар та Олег Марчук.

Наставником киргизької команди є Сергій Попов, який працював з молодіжними командами Шахтаря та Ворскли, був помічником Скрипника, коли той очолював полтавців та Металіст 1925. Крім того, Попов тривалий час тренував різні вікові команди збірної України (U-16, U-17, U-18, U-19).

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