Захисник Ворскли Гіоргадзе перейшов у чеський Фастав

Полтавська команда попрощалась з грузинським легіонером.

Захисник Ворскли Андро Гіоргадзе перейшов у Фастав Злін, повідомляє офіційний сайт чеського клубу. Контракт розрахований на 3 роки.

У червні тренерський штаб Ворскли дав зрозуміти, що не розраховує на Гіоргадзе – гравець не полетів з полтавцями на передсезонні збори.

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У минулому сезоні грузин провів за Ворсклу всього 7 матчів у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначився. Гіоргадзе виступав за полтавців із літа 2017 роки після переходу з грузинського Мерані.

У чемпіонаті Чехії після восьми турів Фастав Злін йде на 12-му місці.

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