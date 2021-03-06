Оборонець Вольфсбурга Пауло Отавіо намагався врятувати команду від пропущеного гола в дуже жорстокому стилі.

Кінцівка зустрічі між Вольфсбургом та Хоффенхаймом запам'яталась диким фолом Отавіо проти Даббура.

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"Вовки" намагались відігратись та пішли усією командою рятувати бодай нічию. Втім, суперник почав втікати у контратаку на порожні ворота. Отавіо вирішив врятувати команду від пропущеного гола, ззаду стрибнувши у ноги нападника, за що отримав заслужену червону картку.

Додамо, що Вольфсбург таки програв Хоффенхайму (1:2) та залишився третім із 45 очками. "Селяни" ж набрали 30 пунктів та розташувались на 11 позиції.

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