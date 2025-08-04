У матчі першого туру УПЛ між Вересом та Динамо, який завершився мінімальною перемогою киян, команда з Рівного зазнала кадрової втрати. На 72-й хвилині Роман Гончаренко не зміг продовжити гру через ушкодження та залишив поле.

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Травма стала наслідком жорсткого зіткнення з Владиславом Ванатом, який боляче влучив супернику по коліну. За інформацією Sport.ua, найближчим часом захисник пройде МРТ, що дозволить встановити точний характер пошкодження.

Нагадаємо, Роман Гончаренко приєднався до рівненського клубу влітку минулого року, перейшовши з Колоса. Його контракт чинний до червня 2026 року.

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