Австрієць пережив кілька секунд "побиття" м'ячем у матчі проти Уніона (1:3).

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Хавбек берлінців Роберт Андріх зі всієї сили вгатив м'ячем в живіт Фрідля. Той звалився на газон, але гравець Уніона пробив ще раз і знову влучив у корпус. Після свистка арбітра "кровожерливий" Андріх ще й втретє поцілив у Фрідля!

Додамо, що відчайдушний захисник Вердера виступає за збірну Австрії, яка буде суперником України в групі Євро-2020.

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