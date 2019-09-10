Захисник України U-21 Бондар: З Мальтою буде зовсім інший результат

Захисник збірної України U-21 Валерій Бондар поділився очікуваннями від матчу відбору Євро-2021 проти Мальти.

"Думали почати з перемоги, тим більше перший матч. Багато років поспіль команда U-21 починає не з перемоги, хотіли перервати цю погану серію.

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Хотілося б вибачитися перед уболівальниками, які прийшли. Хочу їм подякувати за підтримку. Думаю, з Мальтою буде зовсім інший результат", – сказав Бондар програмі Футбольний формат.

Матч Україна U-21 – Мальта U-21 відбудеться 10 вересня о 18:30.