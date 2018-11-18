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Захисник Словаччини Зрелак розповів, за рахунок чого вдалось перемогти збірну України

19:45 0 Читать на русском
Захисник Словаччини Зрелак розповів, за рахунок чого вдалось перемогти збірну України
Адам Зрелак (справа) / соцмережі

Захисник збірної Словаччини Адам Зрелак прокоментував свій гол та перемогу над Україною (2:1).

"Думаю, що це взагалі мій найкращий гол в кар'єрі. І не тільки тому що забитий м'яч вийшов ефектним, але і тому що цей влучний удар допоміг відновити нашу перевагу в два голи перед українцями.

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У середній лінії словацької збірної вистачає кваліфікованих виконавців. Тому вони повинні були нагнітати обстановку на флангах, а я своїми переміщеннями на вістрі атаки вводити в оману стопперів гостей і створювати їм складнощі в боротьбі за м'яч.

Оскільки наші хавбеки вміло діяли на підборі і часто виявлялися на забійних позиціях, цей план на гру спрацював. Тепер головне, як слід відновитися і постаратися, щоб за нашим сценарієм пройшов і заключний матч з чехами, в якому нам потрібна тільки перемога", – цитує Зрелака Команда 1.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Теги
Ліга націй Словаччина Словаччина Словаччина - Україна Адам Зрелак Адам Зрелак
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