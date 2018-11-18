Захисник Словаччини Зрелак розповів, за рахунок чого вдалось перемогти збірну України

Захисник збірної Словаччини Адам Зрелак прокоментував свій гол та перемогу над Україною (2:1).

"Думаю, що це взагалі мій найкращий гол в кар'єрі. І не тільки тому що забитий м'яч вийшов ефектним, але і тому що цей влучний удар допоміг відновити нашу перевагу в два голи перед українцями.

Нова несподівана схема збірної України вийшла однобокою та не спрацювала – чому так сталося

У середній лінії словацької збірної вистачає кваліфікованих виконавців. Тому вони повинні були нагнітати обстановку на флангах, а я своїми переміщеннями на вістрі атаки вводити в оману стопперів гостей і створювати їм складнощі в боротьбі за м'яч.

Оскільки наші хавбеки вміло діяли на підборі і часто виявлялися на забійних позиціях, цей план на гру спрацював. Тепер головне, як слід відновитися і постаратися, щоб за нашим сценарієм пройшов і заключний матч з чехами, в якому нам потрібна тільки перемога", – цитує Зрелака Команда 1.

"Неймовірно шикарна ганьба" та "Здається, Шева спеціально "злив" Бойка": реакція соцмереж на Словаччина – Україна