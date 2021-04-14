Чех дискваліфікований на 10 матчів під егідою УЄФА, повідомляє офіційний сайт футбольного союзу.

Знайшли лише "лайно": расистський скандал у Прімері отримав несподіваний фінал

Жорсткий вердикт може позбавити Куделу шансів ще хоч раз зіграти в єврокубках. Захиснику Славії вже 34 роки, а наступний сезон для нього практично викреслений (щонайменше два матчі він відбуде на стадії 1/4 фіналу цьогорічного розіграшу ЛЄ проти Арсенала). Камара також отримав покарання за свою гнівну реакцію на расистські образи суперника – три матчі дискваліфікації.

Нагадаємо, скандал трапився у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Після поєдинку керманич Рейнджерс Стівен Джеррард звинуватив Куделу в расизмі – пізніше футболіста побили на території стадіону, а покинути арену пражани змогли лише в супроводі поліції.

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