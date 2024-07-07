Український захисник СК Дніпро-1 Євгеній Пасіч перейде в Металіст 1925, повідомляє "ТаТоТаке".

СК Дніпро-1 продовжує йти на дно – команду достроково покинув голкіпер збірної України

За інформацією джерела, 30-річний оборонець вже прибув до табору харків'ян і після проходження медогляду підпише контракт на два роки. Він приєднається до команди Віктора Скрипника у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Пасіч – вихованець Дніпра. Встиг пограти за Нафтовик, Верес та донецький Олімпік. До СК Дніпро-1 перейшов у січні 2023 року з Вереса за 150 тисяч євро. Минулого сезону зіграв за дніпрян у 22 матчах. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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