"Потенційних новачків на зборах було дуже мало. На даному етапі їх п’ятеро. З огляду на наш склад, ми знали, хто може піти. Це Ельдар Кулієв, який залишив команду і перебрався до азербайджанської Зіри. Закінчився контракт у Олексія Хахльова, і ми розуміли, що він може покинути наш клуб. Розумію, що у луганської Зорі, куди він подався, умови набагато кращі, ніж у Миная.

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Міркуючи над запрошенням нових гравців, ми хотіли зробити це точково, лише на деякі позиції. Ті з футболістів, яких переглядали у Туреччині, сподіваюсь, залишаться в нашій команді. Їх загалом було небагато: на турецький збір прилетіло двоє новачків – Сергій Петько і Михайло Шишка, а до цього у нас з’явився молдовський легіонер Михайло Гечєв.

Ще до нас повинен приїхати центральний захисник Олександр Мельник (вихованець Динамо – прим.) з Олександрії, якого я добре знаю. Ми його беремо в оренду. На таких же умовах маємо наміри взяти і юного Андрія Булезу із резервного складу донецького Шахтаря", – цитує Шарана UA-Футбол.

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